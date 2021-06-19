Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Фанаты сборной Венгрии выступили против акций преклонения колена на Евро-2020.
Фанаты сборной Венгрии выступили против акций преклонения колена на Евро-2020.
Перед матчем против Франции (1:1) венгерские болельщики были замечены рядом с «Пушкаш Ареной» в Будапеште с баннером, на котором перечеркнут стоящий на одном колене человек.
Напомним, венгерские болельщики освистали футболистов сборной Ирландии перед товарищеским матчем в июне за акцию в поддержку BLM.