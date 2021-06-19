Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19:00ПерерывПортугалия1Германия2
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Франция
24
2
Португалия
13
3
Венгрия
21
4
Германия
10
19:41 (мск), источник: Sport24

Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020

Фанаты сборной Венгрии выступили против акций преклонения колена на Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Перед матчем против Франции (1:1) венгерские болельщики были замечены рядом с «Пушкаш Ареной» в Будапеште с баннером, на котором перечеркнут стоящий на одном колене человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, венгерские болельщики освистали футболистов сборной Ирландии перед товарищеским матчем в июне за акцию в поддержку BLM.

 Девушкам в Бразилии не принято дарить такое даже на День влюбленных. Для русской модели это стало откровением
«Захотелось новых ощущений». Клава Кока попала на обложку Playboy и показала пикантное видео со съемок
Главные темы
Хорваты рискуют не выйти из группы на Евро. Их СМИ негодуют
В ожидании позора? Что будет, если сборная России вылетит с Евро
Помог только психолог. Испанского игрока освистали свои фанаты
Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Максимальное число посетителей фан-зоны в Петербурге сократят до 3 тысяч
Канчельскис считает, что Россия и Дания сыграют вничью на Евро-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Дмитрий Черышев: Головин передерживает мяч, он не играет в коллективную игру
Мбаппе, Бензема, Гризманн — в атаке Франции на матч с Венгрией на Евро
Кузяев уверен, что датчане с первых минут матча с россиянами устроят сумасшедший прессинг
Заболотный: Российские футболисты испытывали в Петербурге дискомфорт из-за коронавируса
Дзюба перестал забивать за сборную. Пора на лавку?
«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
В дерби Англия - Шотландия все средства хороши
«Ваши ожидания — ваши проблемы». России было достаточно ничьей, но она снова провалилась
Матыцин надеется, что сборная России прибавит в качестве игры на Евро
Сборная России согласовала с УЕФА изменение в расписании по вылету в Копенгаген
Французский арбитр Тюрпен назначен на матч сборных России и Дании на Евро
Футболист сборной России Фернандес продолжает готовиться по индивидуальному плану
В России закрываются спортивные площадки, но не Евро. Простите, но это лицемерие
«Полный кретин!» Судью жёстко затравили за неназначенный пенальти на Евро
Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Лондонские нули. Англичане и шотландцы сыграли вничью в матче Евро на «Уэмбли»
Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?
Лукаку: Они спасли моего друга. Надеюсь, что Дания победит Россию
Португальская жажда реванша. Действующие чемпионы Европы сыграют с немцами в Мюнхене
Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу
РПЛ — дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто (даже иностранцы)
Ловрен разбил нос Шику и привез пенальти. Хорватия рискует провалиться на Евро после серебра ЧМ-2018
Меркель назвала неуместными полные стадионы на Евро-2020
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
Хорватия и Чехия сыграли вничью на чемпионате Европы
Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы
Гол Форсберга помог Швеции одержать победу над Словакией на Евро-2020
Видео странной тренировки Македонии перед матчем с Украиной стало вирусным
«Слева ничего не чувствую, как после визита к стоматологу»: Де Брейне — о травме лица
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Евро-2020, скандал: коррупция в украинской сборной на Евро-2016, за Зинченко платили деньги?
Британские власти изучают вопрос об изменении правил карантина для финала Евро
Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» платила за участие Зинченко в Евро-2016
Зинченко мог сыграть на Евро-2016 благодаря коррупции
Швеция и Словакия назвали составы на матч Евро в Санкт-Петербурге
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь