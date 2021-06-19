«Ты или на обложке, или в дерьме». Испанского игрока освистали свои же фанаты

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19:00ПерерывПортугалия1Германия2
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
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Испания
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4
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Франция
24
2
Португалия
13
3
Венгрия
21
4
Германия
10
19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ты или на обложке, или в дерьме». Испанского игрока освистали свои же фанаты

Мората вынужден был обратиться за помощью к психологу.

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Источник: Reuters

Альваро Мората упустил шанс вывести свою сборную вперёд в матче со Швецией, за что его освистал весь домашний стадион — психологически для игрока это очень непростой момент, тем более что раньше он с таким уже сталкивался. Пришлось даже обращаться за помощью к психологу.

«Ты начинаешь сводить себя с ума, — рассказывал он о периоде, когда 100 дней не забивал в “Ювентусе”. — В голове постоянно возникает мысль: “Мне нужно забить, мне нужно забить”. Чем больше думаешь, тем труднее становится. Голы приходят, когда ты играешь с улыбкой и не слишком много думаешь. А я могу чрезмерно анализировать, много, может быть, даже слишком много думать об упущенных шансах».

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В «Челси» болельщики тоже особо его не жаловали, потому что нападающий не оправдывал вложенных в него средств. Мората регулярно рассказывал, что ходит к психологу, чтобы справиться с давлением, которое на него оказывали трибуны и он сам: футболист знал, что он плох, что с ним что-то не так, что ему тяжело справляться с эмоциями. На неудачи на поле сильно влияли проблемы в жизни за пределами стадиона: в автокатастрофе погиб близкий друг, потом он получил тяжёлую травму спины, а ещё и жена тяжело переносила беременность.

Товарищи по команде оказывали ему всяческую поддержку, но этого было мало — на тренировках в Кобхэме его чаще видели грустным и несобранным, чем с улыбкой. «Это был период, когда меня не устраивало всё вокруг. Если я промахивался, то потому, что поле мокрое. Так нельзя», — рассказывал он.

После рождения детей Мората заявил жене, что хочет уйти из «Челси»:

«Я объяснил ей, что мне нужно найти клуб, где не будет такого давления. Но она засмеялась и ответила, чтобы я не нёс чушь». Вместо того, чтобы думать об уходе и искать новый клуб, жена посоветовала ему обратиться к психологу.

«Я не хотел ни играть, ни тренироваться, мне действительно нужна была помощь», — признался Мората в интервью АВС. Сначала идти к специалисту показалось ему чем-то постыдным, но потом он всё же набрался сил и сделал шаг навстречу работе над своей головой. Оказалось, что проблема была не в окружающих или несчастливых событиях, а в нём самом.

Раньше я тренировал тело, теперь тренирую и голову. У каждого бывает период, когда он не забивает. Но сейчас, с современными технологиями, нельзя не знать, что о тебе пишут. Потому что всё равно увидишь, хочешь того или нет. Критики очень много, это давит, заставляет переживать ещё сильнее. Нужно уметь этому сопротивляться.
Альваро Мората
нападающий сборной Испании

Позже Мората признался: если бы в первый год в «Челси» он ходил к психологу, его дела в Лондоне шли бы значительно лучше. Испанец тогда был близок к депрессии, которая, по его словам, «такая же травма, как и перелом лодыжки».

Люди, которые близко его знают, рассказывали The Athletic, что Морату сильно сбивается с пути, если в его жизни что-то где-то ломается. «Вот почему он никогда не играл в одном клубе больше двух сезонов», — заключил источник издания.

Футболисты, которые больше других удивили на Евро-2020. Смотрите ролик «Чемпионата»:

В этом сезоне в «Ювентусе» Мората всё же смог психологически себя собрать и выдал лучший отрезок в своей карьере: 20 голов, 12 ассистов — и всё это в 44 играх. К сборной он подошёл в хорошей эмоциональной форме, но в товарищеском матче со сборной Португалии нападающий упустил ряд моментов, после чего испанские болельщики затянули на весь стадион: «Мора, ты очень плох». Журналисты тут же забеспокоились о его психологическом состоянии и спросили, как он себя чувствует.

Пять или шесть лет назад я бы сходил с ума от такого, но теперь я не позволяю подобному меня беспокоить. Жаль, что наша работа устроена так, что ты всегда находишься в паре сантиметров между тем, чтобы оказаться на обложке или в дерьме.
Альваро Мората
нападающий сборной Испании

И эту грань Мората отчётливо ощутил, когда после ужасного промаха в матче со Швецией весь стадион в Севилье начал ему свистеть, а наутро после матча местные газеты поместили его на обложку — с осуждающими заголовками рядом с его фото.

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Испанские СМИ начали недоумевать: почему Луис Энрике сделал ставку на Мору, а не на Жерара Морено, который за меньшее количество минут на поле в последних матчах забил столько же, сколько и Альваро?

Источник: Mundo Deportivo

Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции объяснил, что доверяет Морате и его выбор подкрепляется статистикой. Он даже принёс с собой листы бумаги с данными, чтобы точнее аргументировать свои высказывания:

«Я хочу, чтобы Альваро почувствовал поддержку. Если вы посмотрите на статистику, то после 41 матча только один игрок в истории забил больше, чем он, — Давид Вилья, лучший бомбардир всех времён. Такие легенды, как Рауль или Фернандо Торрес, забили меньше, чем Мората после такого количества игр. Если вы посмотрите на мир, единственный нападающий, забивший больше голов за 40 игр за сборную, — это Гарри Кейн. Все остальные — такие мировые звезды, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Гарет Бэйл — забили меньше, чем Мората в своих 40 играх. Так что мы не просто дарим ему выход на поле. У нас есть статистика, а также я вижу, как он выкладывается на тренировках, делая то, что нам нужно — как в атаке, так и в защите».

Футбол

Евро 2020
Группа E, 19.06.2021, 22:00

Испания-Польша-

Морату поддерживают и его товарищи по команде. «Ни у кого не должно быть никаких сомнений в возможностях такого форварда, как Альваро, — сказал Эмерик Лапорт после матча со Швецией. — Может, на следующий день он сделает хет-трик и заткнёт их всех».

«Мората — важный игрок для нас, — объяснил Маркос Льоренте. — Ему не повезло, но всё будет. Я прошу фанатов поддержать нас и помочь нам, а не свистеть».

Сам Мората сказал, что не мог уснуть после матча со Швецией, но ситуацию со свистом воспринял нормально:

«Я не могу нравиться всем. Нужно уважать критику, но мало слушать — надо работать. Я стану выкладываться на 200% каждый раз, когда буду играть за сборную Испании. Мнение людей не поменяет моего настроения. Если я забью, то буду счастлив за тех, кто всегда со мной. Но у меня всё отлично».

Видимо, психолог всё же помог.

Полина Куимова

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Югославия
Югославия
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Англия
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Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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Франция
Франция
2
Италия
Италия
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Португалия
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2
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Франция
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Уэльс
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