Драгович надеется, что Австрия сможет выключить из игры левую ногу Ярмоленко

«Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога, — цитирует Драговича официальный сайт УЕФА 19 июня. — Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех.



У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмоленко и отыгравшего превосходный сезон в “Аталанте” Малиновского. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться.



Хватит ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как старались это сделать в матчах с Македонией и Нидерландами».