Стало известно, зачем Дзюба отобрал капитанскую повязку у Джикии

«У нас есть программа “Детские улыбки”, по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детьми с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».