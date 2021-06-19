Стало известно, зачем Дзюба отобрал капитанскую повязку у Джикии
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в
«У нас есть программа “Детские улыбки”, по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детьми с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».
В матче второго тура группового раунда чемпионата Европы с командой Финляндии Дзюба был заменен на Александра Соболева, и, уходя на скамейку запасных, передал повязку Георгию Джикии. По окончании встречи форвард вернул себе капитанскую повязку и с ней подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.
Сборная России одержала победу над финнами благодаря единственному голу Алексея Миранчука. Перед заключительным туром подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, имея в своем активе три очка. В понедельник, 21 июня, российская сборная сыграет в Копенгагене против Дании.