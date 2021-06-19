Сборная России сдала отрицательные тесты на коронавирус и 20 июня вылетит в Копенгаген
Сегодня утром, 19 июня, все члены сборной России прошли тестирование на коронавирус, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.
Сегодня утром, 19 июня, все члены сборной России прошли тестирование на коронавирус, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.
Как сообщает официальный
Главным судьёй матча Россия — Дания на чемпионате Европы — 2020 назначен Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор (оба — Франция). Четвёртый судья — Сандро Шерер (Швейцария). Видеопомощником рефери станет Франсуа Летесье из Франции.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.