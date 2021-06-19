Сборная России сдала отрицательные тесты на коронавирус и 20 июня вылетит в Копенгаген

Как сообщает официальный телеграм-канал сборной, все тесты — отрицательные. 20 июня команда в полном составе вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 со сборной Дании. Встреча с датчанами состоится 21 числа, начало — в 22:00 мск.

Главным судьёй матча Россия — Дания на чемпионате Европы — 2020 назначен Клеман Тюрпен из Франции. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор (оба — Франция). Четвёртый судья — Сандро Шерер (Швейцария). Видеопомощником рефери станет Франсуа Летесье из Франции.



Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.