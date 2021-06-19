Два автогола помогли сборной Германии победить португальцев в матче Евро

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Встреча второго тура группы F, прошедшая в Мюнхене при 12 926 зрителях, завершилась со счетом 4:2. У победителей голы забили Кай Хаверц (51-я минута), ставший самым молодым автором гола немецкой сборной в истории чемпионатов Европы, и Робин Госенс (60). В составе проигравших отличились Криштиану Роналду (15) и Диогу Жота (67). Автоголами отметились игроки сборной Португалии Рубен Диаш (35) и Рафаэл Геррейру (39). Эти голы в свои ворота стали четвертым и пятым на турнире — рекорд для чемпионатов Европы.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2593268894456?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду впервые в карьере поразил ворота сборной Германии и довел число голов на чемпионатах мира и Европы до 19. Португалец сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе, который завершил карьеру в 2016 году.

Ранее в другом матче группы F сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии — 1:1. После двух туров на счету французов четыре очка, Германия и Португалия набрали по три балла, Венгрия — один.