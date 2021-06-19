Мората и Ольмо выйдут в стартовом составе сборной Испании на матч с Польшей
Стали известные стартовые составы сборных Испании и Польши на матч 2-го тура Евро-2020.
Стали известные стартовые составы сборных Испании и Польши на матч 2-го тура Евро-2020.
Стартовый состав Испании: Симон, Альба, Торрес, Лапорт, Льоренте, Родри, Коке, Педри, Ольмо, Морено, Мората.
Стартовый состав Польши: Щенсный, Берешиньский, Беднарек, Глик, Модер, Пухач, Южвяк, Зелиньский, Клих, Свидерский, Левандовский.
Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье, начало в 22:00 (мск).