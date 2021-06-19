Германия уничтожила Португалию одним приемом. Для матча топ-уровня это уникально

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В своём первом матче Португалия разгромила Венгрию со счётом 3:0, но этот счёт не отражал ход игры. 85 минут Венгрия была не то что прямо не хуже, но почти не хуже. Огромное преимущество португальцев не конвертировалось в моменты, при этом нельзя сказать, что они контролировали соперника: у венгров проходили хорошие контратаки.

Тем не менее Фернанду Сантуш не стал менять стартовый состав. Возможно, потому, что расстановка с двумя ярко-выраженными опорниками и креативной четвёркой в атаке в принципе больше подходит для позиционной обороны, чем для владения и доминирования. Португалия — команда, которой удобнее обороняться и контратаковать (несмотря на количество звёзд в нападении).

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Поражение от французов не сделало ситуацию для Германии критической. При определённом раскладе их может устроить и ничья с Португалией — но проигрывать нельзя точно. Тем не менее Йоахим Лёв выпустил тот же состав, что и в первом матче. Как будто остался доволен командой.

Это странно, потому что в том матче Германия хорошо доходила до финальной трети, но не знала, что делать дальше. Футболисты с отличным пониманием игры (например, Хаверц и Мюллер) выглядели деревянно и медлительно, потому что постоянно оказывались на ограниченном пространстве. В «Баварии» и «Челси» они благодаря движению партнёров получают зоны и возможность для обострения, а в сборной оказываются под давлением сразу после приёма. Но, видимо, Лёв увидел в их действиях то, что его устроило.

Германия начала игру на отличной скорости и за счёт движения пару раз растянула защиту. Выделялся Гозенс: играл фактически ещё одного нападающего и это ставило защиту в тупик: четвёрка португальцев играет узко, а Бернарду в роли флангового защитника неубедителен.



Германия была лучше, создала пару полумоментов, но пропустила первой. Первая же осмысленная контратака португальцев закончилась голом. Контратака, кстати, прекрасная: хозяева прошли всё поле в три паса, Бернарду одной передачей на Жоту разрезал всю оборону, а тот сделал рывок и выкатил на Роналду — тот забивал уже в пустые ворота.



После гола начался небольшой отрезок, который можно назвать оборонительным доминированием Португалии. Немцы не могли предложить ничего, кроме владения, при этом каждая их потеря несла угрозу. Тогда же случился один из главных хайлайтов игры -пас Роналду не глядя. Пижонский эпизод, но пас прошёл и эпизод закончился ударом Жоты.



Трудно прогнозировать, каким мог быть рисунок игры, если бы давление Германии не привело к случайному голу. Киммих сделал заброс справа на Гозенса — фулбек на фулбека, как будто играет «Аталанта» — тот скинул в центр, мяч замкнул Хаверц. Я назвал гол «случайным», это потому что Гозенсу, хоть он и был свободен, пришлось бить из неудобного положения. Удар не получился — превратился в прострел, но Хаверц оказался закрыт, не был первым на мяч и в итоге Диаш забил в свои ворота. Но Португалия снова не справилась с одновременным подключением обоих крайних защитников.

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Через две минуты Германия вышла вперёд. Снова после паса на Гозенса на левый фланг. Его рывок стал катализатором атаки, которая закончилась новым автоголом. Можно говорить о невезении португальцев (забили два в свои, Гозенс был на линии офсайда), но системная ошибка тоже присутствовала. Каждый раз, когда фулбек «Аталанты» открывался в линии атаки, это приводило к панике в защите. Кстати, голевой пас отдал Киммих, и он тоже был свободен в чужой штрафной.

Компактность Португалии не помогала. Хаверц и Мюллер уходили в глубину, сковывая опорников, а центральные защитники за ними не выдвигались. Из-за этого опорники не могли подстраховать фланги. Фактически, от Жоты и Бернарду требовалась постоянная отработка в позиционной защите.



В перерыве Сантуш сделал замену, которая на первый взгляд могла показаться парадоксальной: его команды проигрывала, но он выпустил опорника вместо атакующего игрока. На самом деле, логично: Саншеш вышел именно для того, чтобы ограничить подключения Гозенса. Но он провалился.



В начале второго тайма Германия забила третий гол. Настолько типичный, что я мог бы скопировать и вставить описание одной из предыдущих атак. Мюллер оказался в опорной зоне португальцев и вырезал диагональ на левый фланг. Гозенс был один — Семеду держал компактность, Саншеш далеко отстал. Его пас замкнул Хаверц. В этом эпизоде провалился уже не только правый фланг защиты, а вся команда.



Сантуш отреагировал новой заменой на правый фланг: вместо Карвалью появился Рафа Силва. Вингер вместо опорника, но в то же время и новый игрок в самую уязвимую зону. Сантуш рисковал, но одновременно пытался замаскировать слабость. Не получилось, причём четвёртый гол немцев — это как бы резюме их стиля и краткое описание того, как именно они доминировали в этом матче.



Голевой пас выполнил Киммих, а замкнул Гозенс. Фулбек на фулбека. Я писал об этой комбинации в начале материала, а на 61-й минуте Германия благодаря этой же комбинации забила четвёртый гол. Удивительно.

Португалия — хорошая команда, Сантуш — хороший тренер, но он за целый час не смог ничего сделать с подключениями крайних защитников. Такое редко увидишь в матче топ-уровня.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2593268894456?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, дело в организации Португалии как таковой. Команда с таким количеством атакующих игроков неизбежно оказывается слегка разбитой. И этой разбитость либо удаётся компенсировать работоспособностью опорников, либо нет. Нельзя даже сказать, что Перейра и Карвалью однозначно провалились — им приходилось разрываться. Из-за синхронности движения Хаверца и Мюллера с Киммихом и Гозенсом, они оказывались в неразрешимой ситуации, когда нужно одновременно отвечать за игрока в своей зоне и на фланге. Даже игру Семеду и Геррейру нельзя назвать явным провалом — хотя один забил в свои ворота, а с фланга другого пришли все голы. Они явно выполняли тренерскую установку: играли в штрафной и не смещались на фланги, чтобы сохранить четыре в три против немецкого нападения.



В оставшееся время Португалия отыграла гол со стандарта. Но это теряется на фоне системности, с которым Германия взламывала их защиту. И вообще, позиционную атаку немцев нужно отметить. Тройка нападения и пара фулбеков сделали этот матч. А лучший, конечно, Гозенс. Голе и голевой пас (это его официальная статистика) не отражают колоссального вклада, ведь по сути он был максимально вовлечён во все четыре гола. Самый яркий индивидуальный матч с начала Евро. И при этом не за счёт чистого индивидуализма, а за счёт тактической задумки тренера.