Испания не забила четыре последних пенальти
В матче второго тура Евро-2020 форвард сборной Испании Жерар Морено не смог реализовать 11-метровый удар в ворота сборной Польши, попав в штангу.
В матче второго тура Евро-2020 форвард сборной Испании Жерар Морено не смог реализовать 11-метровый удар в ворота сборной Польши, попав в штангу.
Нападающий «Вильярреала» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, четыре последних удара которых оказались неточными. До Морено своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, и Абель Руис.
По числу нереализованных пенальти (шесть) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. Помимо Морено промахи допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая