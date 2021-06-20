Испания не забила четыре последних пенальти

Нападающий «Вильярреала» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, четыре последних удара которых оказались неточными. До Морено своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, и Абель Руис.

По числу нереализованных пенальти (шесть) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. Помимо Морено промахи допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.