Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши в матче чемпионата Европы по футболу

В составе испанцев мяч забил Альваро Мората (25-я минута), у поляков отличился Роберт Левандовский (54). На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу.

На 55-й минуте в возрасте 17 лет и 246 дней на поле появился полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский, заменивший Матеуша Клиха. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче первого тура группового этапа нынешнего турнира между сборными Англии и Хорватии (1:0) англичанин Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 349 дней. До начала Евро-2020 рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года с датчанами в возрасте 18 лет и 71 дня.

Сборные Испании и Польши впервые встретились на чемпионате Европы. Команда Испании является трехкратным победителем турнира (1964, 2008, 2012). Сборная Польши в четвертый раз выступает на чемпионате Европы, лучшим результатом поляков является выход в четвертьфинал прошлого турнира.

Сборная Испании с двумя очками занимает третье место в группе Е, поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка. В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.