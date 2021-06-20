Поляк Козловский стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы
ТАСС, 19 июня. Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы по футболу.
ТАСС, 19 июня. Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы по футболу.
Игрок появился на поле на 55-й минуте матча второго тура группового этапа с испанцами (1:1), заменив Матеуша Клиха. На момент дебюта Козловскому исполнилось 17 лет и 246 дней.
В матче первого тура группового этапа нынешнего между сборными Англии и Хорватии (1:0) англичанин Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 349 дней.
Поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке в группе E, испанцы с двумя очками идут на третьем месте. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка. В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в
Козловский выступает за польский клуб «Погонь». В завершившемся сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один мяч.