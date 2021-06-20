Лука Модрич: «Если Хорватия хочет выйти в плей-офф, у нас нет права на ошибку»
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о выступлении команды на Евро-2020.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о выступлении команды на Евро-2020.
— С начала отборочных матчей на ЧМ-2022 наша игра далека от идеала. Мы далеки от привычного нам футбола. Мы хорошо играли в матчах со Словакией, Венгрией и Уэльсом во время отбора на чемпионат Европы, но сейчас мы не та сборная, какой желаем быть.
Мы должны сильно прибавить, если хотим выйти в
В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Шотландии.