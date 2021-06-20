Он трудный самый. Стартует последний тур группового этапа Евро

ТАСС, 20 июня. Заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по футболу стартует двумя матчами в Риме и Баку. В воскресенье в группе А сыграют команды Италии и Уэльса, а также сборные Швейцарии и Турции, обе встречи начнутся в 19:00 мск.

Футбол Евро 2020 Группа A, 20.06.2021, 19:00 Италия - Уэльс -

Сборная Италии по итогам второго тура гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы, команда Роберто Манчини набрала 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы А. На втором месте идут валлийцы (4 очка), на третьей позиции располагаются швейцарцы (1), замыкают таблицу турки (0). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Ранее в плей-офф вышли команды Нидерландов и Бельгии.

В первой игре на Евро итальянцы обыграли команду Турции со счетом 3:0, во втором матче они победили с таким же счетом сборную Швейцарии. Лучшими бомбардирами в составе сборной Италии на чемпионате Европы являются нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, в активе обоих по два мяча. В списке бомбардиров турнира с тремя мячами лидируют форвард сборной Чехии Патрик Шик и португальский нападающий Криштиану Роналду. В матче с командой Уэльса могут не сыграть из-за травм защитники Джорджо Кьеллини и Алессандро Флоренци.

Валлийцы в первой встрече сыграли вничью со швейцарцами (1:1), во второй игре оказались сильнее турок (2:0). Команда Уэльса на турнире забила три мяча — отличились полузащитник Аарон Рэмзи («Ювентус»), защитник Коннор Робертс («Суонси») и нападающий Киффер Мур («Кардифф»). Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл имел шанс отличиться в матче с командой Турции, но не смог реализовать пенальти. На его счету две голевые передачи в двух матчах.

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Сборные Италии и Уэльса до этого встречались шесть раз, на счету итальянцев пять побед, один раз выиграли валлийцы — 16 октября 2002 года со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года. Тогда итальянцы заняли первое место в группе и вышли в финальную часть Евро, команда Уэльса стала второй и не приняла участие в турнире, уступив россиянам в стыковых матчах.

Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе вместимостью 70 634 человека. Из-за ограничений матч смогут посетить 17 659 зрителей. Встречу обслужит судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Команды Швейцарии и Турции сохраняют шансы на плей-офф

Футбол Евро 2020 Группа A, 20.06.2021, 19:00 Швейцария - Турция -

В другом матче группы А сыграют команды Швейцарии и Турции. Встреча пройдет в Баку на Олимпийском стадионе. Арена вмещает 68 700 зрителей, в условиях пандемии во время турнира ее могут посетить 34 350 человек.

Сборные Турции и Швейцарии встречались девять раз в официальных матчах. На счету турок пять побед, сборная Швейцарии выиграла две встречи, еще два матча завершились вничью. Последний раз команды встречались на чемпионате Европы 2008 года, матч завершился победой турецкой команды (2:1). На том турнире сборные Турции и России завоевали бронзовые медали.

Сборная Швейцарии может обойти команду Уэльса, если та проиграет итальянцам, и выйти в плей-офф со второго места. Матч между командами Швейцарии и Уэльса завершился вничью, при равенстве очков место выше займет команда, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Валлийцы забили три гола и пропустили один, на счету швейцарцев один забитый и четыре пропущенных мяча.