Кто пока выходит с третьего места в группе и какие получаются пары в плей-офф?
Бельгия — Португалия, Нидерланды — Испания.
Бельгия — Португалия, Нидерланды — Испания.
Ничья Испании с Польшей (1:1) закрыла 2-й тур группового этапа Евро. Шансы на проход дальше потеряла только сборная Северной Македонии. У остальных все еще может получиться.
Шагнут в
Критерии для определения лучших среди команд, занявших третье место в группе:
• Большее количество очков.
• Лучшая разница мячей.
• Забитые мячи.
• Большее количество побед.
• Меньшее количество дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1, красная — 3, две желтые, ставшие красной — 3).
• Позиция в европейском рейтинге квалификации.
Конечно же, в заключительном туре все еще может поменяться.
В регламенте Евро в пункте 21.05 расписаны комбинации из 4 участников
Это дает такие пары:
Бельгия (1B) — Португалия (3F).
Нидерланды (1С) — Испания (3Е).
Швеция (1Е) — Австрия (3С).
Франция (1F) — Финляндия (3B).