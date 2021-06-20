Кто пока выходит с третьего места в группе и какие получаются пары в плей-офф?

Ничья Испании с Польшей (1:1) закрыла 2-й тур группового этапа Евро. Шансы на проход дальше потеряла только сборная Северной Македонии. У остальных все еще может получиться.

Шагнут в плей-офф и 4 лучшие команды из тех, кто финиширует на третьем месте в группе. А давайте посмотрим, как с этим обстоят дела сейчас? Здесь и Португалия, и Испания!

Критерии для определения лучших среди команд, занявших третье место в группе:

• Большее количество очков.

• Лучшая разница мячей.

• Забитые мячи.

• Большее количество побед.

• Меньшее количество дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1, красная — 3, две желтые, ставшие красной — 3).

• Позиция в европейском рейтинге квалификации.

Конечно же, в заключительном туре все еще может поменяться.

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Ну хорошо. А с кем играют в плей-офф третьи места?

В регламенте Евро в пункте 21.05 расписаны комбинации из 4 участников плей-офф с третьих мест. По буквам групп у нас пока получается BCEF.

Это дает такие пары:

Бельгия (1B) — Португалия (3F).

Нидерланды (1С) — Испания (3Е).

Швеция (1Е) — Австрия (3С).