Испания — совсем не «Фурия». У нее нет запаса прочности и эффективной атаки

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
19:00Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
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27.06Не начался1B
3A/D/E/F
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1/8 финала
28.06Не начался1F
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1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
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W37
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W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
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24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания — совсем не «Фурия». У нее нет запаса прочности и эффективной атаки

Испанская сборная не оправдывает статус фаворита, сыграв вничью с поляками — 1:1.

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Источник: AFP 2021

Откровенно говоря, реакция на нулевую ничью Испании со шведами удивила. Всего одна игра — а выводы уже на уровне отсутствия у «Красной фурии» умения забивать с шаблонами вроде «владение ради владения». Еще недавно местами все было хорошо и даже восхитительно, когда команда Луиса Энрике уничтожала Германию со счетом 6:0, а потом все куда-то испарилось?

Хотя понятно, что в футболе никому не интересно, что было вчера. Здесь, как и в любой профессии, важно то, что есть здесь и сейчас. Так что правильнее рассуждать о готовности Испании к крупному турниру. Прежде всего, речь о психологии, потому что для многих в нынешней помолодевшей сборной Евро-2020 — дебют на таком уровне.

Дани Ольмо 23 года. Чуть старше игрока «Лейпцига» Родри, 21 — Феррану Торресу, а Педри и вовсе 18 лет. По отдельности каждый из них обладает невероятным талантом, только еще нет нужного командного опыта, а вместе с ним — еще и пресловутого инстинкта убийцы. Как бы странно это не звучало, если в атаке есть Мората и проведший фантастический сезон Жерар Морено.

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Тем более, именно эта парочка организовала взятие польских ворот. Пусть в этом моменте и присутствовал элемент случайности, так как нападающий «Вильярреала» нанес не самый опасный для Щенсны удар, который трансформировался в голевую передачу для Мораты. Сначала показалось, что и тут Испания останется без гола, потому что даже его автор не сильно радовался в ожидании вердикта судей. Однако ВАР принес праздник на испанскую улицу, показав, что в момент паса ближе к воротам находилась пятка Берешиньски.

Праздновать засчитанный после паузы гол Мората отправился к Луису Энрике, который накануне в ответ на критику поддержал своего подопечного. И это показательный момент, демонстрирующий наличие в испанской команде здорового микроклимата. На больших турнирах он не менее важен, чем эффективность отдельных исполнителей. Опять же речь о Морате, который стал одиннадцатым в истории «Красной фурии» снайпером, преодолевшим отметку в 20 забитых мячей. Для этого хватило 42-х матчей, и скорострельность Альваро выше, чем у таких легендарных мастеров, как Рауль, Хулио Салинас и Эмилио Бутрагеньо.

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Впрочем, отмечая козыри Испании, нужно констатировать и другую очевидную вещь. Запаса прочности у команды не чувствуется, и счет 1:0 к перерыву сохранился только благодаря удаче. По ходу одной атаки выстрел Свидерски пришелся в штангу, а успевший к отскоку Левандовски положился на силу и уперся в стену имени не дрогнувшего Унаи Симона. Правда, спустя минуту из не менее выгодной позиции после паса Жорди Альбы промахнулся Морено.

И подобные моменты свидетельствует об отсутствии конкретики в атаке. Оптимисты воспринимают это, как потенциал для роста по ходу турнира, ведь моменты команда создает. Пессимисты, напротив, констатируют, что зачастую испанцы словно играют без ворот, а перекатывание мяча улучшает статистику передач, но при этом действует лучше любого снотворного.

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На руках критиков не только визуальные впечатления, но и другие козыри в виде результатов. С начала года была и домашняя ничья с Грецией (1:1), и тяжелейшая победа в Грузии с невероятным голом на второй добавленной минуте (2:1). А так как Польша сильнее этих соперников, свой второй шанс Левандовски уже не упустил, перевисев в воздухе Ляпорта и головой сбросив мяч в нижний угол. Большие турниры сборных, конечно, не конек Роберта, и все же на трех Евро великий снайпер первым из соотечественников уже отличился.

А заодно в очередной раз продемонстрировал, насколько уязвим центр испанской обороны. В итоге даже ВАР, подсказавший Даниэле Орсато, что Модер шипами наступил в штрафной на ногу Морено, Испании не помог. А творцы первого в матче гола теперь станут героями невеселых мемов. Решивший лично наказать соперника Морено — за попадание с 11-метровой отметки в штангу, а добивавший мяч Мората — за неловкость, которая не позволила поразить пустые ворота.

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Возможно, это какое-то проклятие, ведь на континентальных чемпионатах Испания не забила уже шесть пенальти, тогда как худший показатель других сборных не превышает двух промахав. Однако такая статистика, как и четыре подряд нереализованных 11-метровых с учетом всех матчей, отчасти обманчива, так как позволяет свести все к невезению. И пусть основания говорить о нем имеются, так как в концовке были и другие моменты, пока «Красная фурия» совершенно не оправдывает собственное прозвище. Разве что по невероятному потенциалу, который не удается реализовать.

Если брать традиционных фаворитов, Испания смотрится веселее унылой Англии, но сравнения с Германией, Францией и особенно Италией явно не в пользу команды Луиса Энрике.

Прошлый раз «Красная фурия» оставалась без побед после двух матчей на Евро-1996. Тогда тоже случились ничьи, и хотя победа в третьем туре вывела Испанию в плей-офф, там все закончилось в первом же раунде на серии пенальти с Англией. И, кажется, повторение того сценария для нынешней сборной весьма реально.

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Испания
1:1
Первый тайм: 1:0
Польша
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Италия
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Югославия
Югославия
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Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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