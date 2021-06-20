Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
19:00Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
01:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?

Расклады перед последним туром группового этапа Евро-2020.

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Ранее мы уже подробно изучали расклады для сборной России внутри группы В чемпионата Европы: в плане борьбы за второе или хотя бы третье место ничего не изменилось. Однако после окончания двух туров можно более подробно рассмотреть потенциально ключевой момент: что, если россияне проиграют и займут с 3 очками третью позицию?

Напомним, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест: они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов. Россия может оказаться третьей с 3 очками (вариант с победой Финляндии над Бельгией все же оценивать не будем) и «минус 3» — если Дании мы проиграем в два мяча или больше, то опустимся на четвертое место.

1. В группе С третье место могут занять Украина или Австрия. В случае ничьей этих двух сборных в очном матче в последнем туре — австрийцы с 4 очками. В случае победы одной из них — проигравший, причем сейчас у обеих команд разность мячей «ноль». Вариант с разгромом маловероятный, так что, видимо, представитель группы С будет выше России.

2. В группе F вариантов с третьим местом множество, однако в большинстве из них сборная на этой позиции набирает 4 очка. Если Португалия проиграет Франции (вполне реально), у нее будет 3 балла — либо она останется третьей, либо Германия, если при поражении португальцев немцы уступят венграм (вряд ли). Но у обоих кандидатов сейчас разность «плюс 1». Немцы уж точно не проиграют в 4 мяча, а португальцы, которые будут к своему матчу иметь расклады всех групп на руках, такое тоже не допустят. Так что группа F — тоже выше России.

3. Во что можно верить — в ничью Хорватии и Шотландии в группе D. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками. Если кто-то победит в этом матче, то третья сборная из этого квартета наберет 4 балла.

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Самые колоритные болельщики Евро-2020

4. Еще один потенциально хороший расклад может быть в группе А. Для этого идеально подходит ничья Швейцарии и Турции — тогда альпийская сборная третья с 2 очками. Или победа турок в один мяч — они станут третьими с 3 баллами и «минус 4». Победа Швейцарии — и либо она, либо Уэльс на третьем месте с 4 очками.

5. Наконец, довольно запутанная ситуация в группе Е. Если Польша победит в последнем туре Швецию, то третья сборная из квартета, кто бы это ни был, наберет 4 очка. Если не победит, то есть три варианта. В случае поражения Испании от Словакии третье место от группы Е будет с 2 очками (Испания или Польша) — это ниже России. В случае ничьи — эту позицию займет Испания с 3 очками и разностью «ноль» — это выше нашей сборной. А вот при победе испанцев третьими станут словаки, у которых сейчас «ноль», так что при отсутствии разгрома они тоже будут выше России.

6. Подводим итоги: сборные из групп С и F практически наверняка обгонят россиян, превзойти представителя Е шанс тоже небольшой, ведь нужно фиаско испанцев вместе с неудачей поляков. Поэтому если наша сборная действительно станет третьей, надо надеяться, что турки не дадут победить Швейцарию (этот матч состоится до нашего с датчанами), а хорваты сыграют вничью с Шотландией.

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Допустим, Россия все-таки вышла в плей-офф. На кого мы попадем?

1. Если со второго места — то соперник вторая сборная из группы А. Это либо Италия в случае поражения от Уэльса, либо сам Уэльс (ничья с Италией либо поражение от нее при том, что Швейцария не победит Турцию или победит так, что не обойдет валлийцев по разности; сейчас «3−1» против «1−4»), либо Швейцария (если обойдет по разности). Уэльс кажется наиболее вероятным вариантом.

2. Если с третьего места — то вариантов два. Либо победитель группы Е, либо F. Если лишними станут третьи сборные из групп А и D, то россияне попадут на лучшую команду из квартета F. Сейчас фаворит в борьбе за это — Франция, поменьше шансов у Германии, гипотетически претендует и Португалия. С группой Е все совсем непонятно, но если предположить, что уж с третьего раза испанцы победят в матче этого Евро, то первое место займут либо они, либо шведы.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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17Сборная России победила Финляндию
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18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
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Ференц Пушкаш (Будапешт)
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