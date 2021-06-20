Гризманн объяснил ничью с Венгрией: «Мы разучились играть при полных трибунах»
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Евро-2020 против Венгрии (1:1).
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Евро-2020 против Венгрии (1:1).
Встреча прошла в Будапеште при полностью заполненных трибунах.
— Тяжелый матч, да еще и со зрителями. Мы разучились играть при полных трибунах, все время
На ЧМ у нас тоже была непростая группа. Перед матчем с Португалией нужно отдохнуть и восстановиться. Я уверен в нашем успехе. Мы должны продемонстрировать такой же уровень, как против Германии, — цитирует Гризманна L’Equipe.