Гризманн объяснил ничью с Венгрией: «Мы разучились играть при полных трибунах»

— Тяжелый матч, да еще и со зрителями. Мы разучились играть при полных трибунах, все время что-то не получилось. Поле тоже было тяжелым, сухим и горячим. Но об этом мы знали заранее. У нас не получилась пользоваться созданными моментами, поэтому мы заплатили за это. Мы на чемпионате Европы, здесь играют отличные команды. Даже против Венгрии приходится нелегко.