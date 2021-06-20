Йоаким Меле: надо сделать все, чтобы уничтожить россиян в матче ЕВРО-2020

Встреча заключительного тура в группе В состоится 21 июня в Копенгагене. После двух матчей сборная России набрала три очка и занимает второе место в таблице, дающее путевку в плей-офф. Датчане (0) располагаются на четвертой строчке.

— То, что у нас по-прежнему 0 очков, это какое-то безумие. Мы были лучше в обеих играх. Португалия в 2016 году вышла из группы с тремя очками и стала чемпионом. Почему бы и нам не повторить это? Мы должны обыгрывать Россию. Нужно начать играть так, как с бельгийцами, и сделать все необходимое, чтобы уничтожить соперника, — сказал Меле в эфире датского телеканала TV3.