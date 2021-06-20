Похож на Подольски и учится на психолога. Кто такой Робин Гозенс, который разобрался с Португалией и затмил Роналду
Интересные факты из жизни защитника сборной Германии.
Интересные факты из жизни защитника сборной Германии.
26-летний Гозенс — несмотря на свой зрелый для футболиста возраст — новое лицо в составе сборной Германии.
Робин дебютировал за «Бундестим» в сентябре 2020 года и до чемпионата Европы провел всего семь игр. Но это не помешало ему отличиться.
Гозенс был признан лучшим игроком матча с Португалией — на его счету гол и результативная передача. И это не считая гола, отмененного в начале встречи, и двух автоголов, к которым Робин также был причастен.
У Робина — достаточно интересное происхождение: его мама немка, а отец голландец. Поэтому у него два паспорта. Этот факт не является уникальным для сборной Германии, в составе которой выступали Мирослав Клозе и Лукас Подольски — оба польского происхождения. И таких примеров масса.
Уникально то, что Гозенс не выступает в бундеслиге: с 2017 года защитник играет в составе итальянской «Аталанты». Более того — он никогда не играл в чемпионате Германии, что для футболистов «Бундестим» большая редкость. Робин начинал играть в региональных немецких клубах, но его профессиональная карьера началась уже в Нидерландах.
Тем не менее футболист хочет
— Моя большая мечта — оказаться в один прекрасный день в бундеслиге. Я хочу осуществить эту мечту в своей карьере. Это лига, за которой я больше всего следил в детстве. Это определенно входит в список моих карьерных целей, — рассказал Гозенс Sport1.
Более того, у него даже есть любимая команда — «Шальке-04». Однако по очевидным причинам Гозенс исключил такой вариант развития карьеры. «Шальке» в минувшем сезоне вылетел во вторую бундеслигу.
— Было бы фантастически, если в Германии я выступал бы за клуб, который близок моему сердцу. Но в свете текущих событий это не имеет смысла в спортивном плане. Это не тот шаг, который способствовал бы моей карьере. Это жестко, но я должен быть честным. Каждый болельщик «Шальке» мог бы простить мне это.
Робин внешне очень напоминает бывшего футболиста «Бундестим» — Лукаса Подольски. Это замечают как пользователи в Сети, так и в команде. И правда, сходство внешнее есть. Однако сам игрок так не считает.
Недавно Гозенсу даже задали соответствующий вопрос во время
— Очень много людей пишет мне в социальных сетях, что я похож на Лукаса Подольски. Честно говоря, я не вижу сходства между нами, — ответил Робин.
Его также спросили, хотел ли бы он перенять
— Удар левой. Его карьера, безусловно, потрясающая. Если я смогу хоть немного быть похожим на Лукаса в сборной, то я думаю, что задумаюсь о крутой карьере. Сравнение мне льстит, если речь идет о футболе. Но вообще я не вижу в нем смысла, — сказал футболист.
Гозенс — скромный во всех отношениях. И в отличие от остальных футболистов, которые часто встречаются с моделями, он связал свою жизнь с простой девушкой, которая зарабатывает на жизнь благородной профессией — трудится физиотерапевтом. Ее зовут Рабия, пара вместе уже восемь лет. И все годы она была рядом и следовала за ним, куда бы он ни уехал.
— Рабии я обязан всем. Я снимаю перед ней шляпу, ведь она должна делать все то, что я сейчас хочу или куда ведет мой путь. Она многое бросила ради меня, — сказал Робин tz.de.
Робин уважает профессию своей подруги — ведь она помогает людям. И при этом он сам хочет делать то же самое. Гозенс совмещает карьеру футболиста с учебой: его специальность — спортивная психология.
— Я хочу помочь людям, которые чувствуют проблемы с давлением и страхом, — говорит Робин. — Считаю, что мы, футболисты, не должны открыто говорить о наших проблемах, потому что они истолковываются как слабость.