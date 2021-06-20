Пас пяткой в исполнении Роналду признан моментом дня Евро-2020

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Германии капитан португальской сборной в борьбе за мяч с защитником Антонио Рюдигером отдал передачу пяткой на Бруну Фернандеша.

Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась победой немецкой команды со счетом 4:2. В составе победителей отличились Кай Хаверц и Робин Госенс, также мячи в свои ворота забили футболисты португальской сборной Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру. У проигравшей команды голами отметились Роналду и Диогу Жота.

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