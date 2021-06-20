В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро-2020

«Эта футболка похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия, создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga. Он создал этот ретро-образ. Считаю, что футболка сборной России невероятно красивая. И цвета, и широкие полосы напоминают мир поло. Красный, белый и синий цвета просто отлично работают в этом дизайне», — приводит слова Гуллштейн TV2.