В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро-2020
Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн оценила форма
Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн оценила форма
Самой привлекательной, по мнению эксперта моды, является выездная форма сборной России.
«Эта футболка похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия, создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga. Он создал этот
Полностью рейтинг форм выглядит так: