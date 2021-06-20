Гозенс рассказал, почему не стал просить футболу у Роналду после победы над Португалией

— Это незабываемый вечер для меня. Мы одержали победу над по-настоящему сильной командой, а я забил свой первый мяч на этом Евро, а также сделал результативную передачу.

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Я счастлив и горд. Мы знали, что нам нужна только победа, в противном случае у нас были бы минимальные шансы на выход из группы. Мы постарались выложиться и в атаке, и в защите. Я рад, что победа осталась за нами.

Почему не попросил футболку у Роналду? Я просто хотел насладиться победой и прекрасным вечером, — сказал Гозенс.

Напомним, после одного из матчей «Аталанты» с «Ювентусом» Гозенс попросил у Роналду футболку, однако тот ответил отказом, не обратив на соперника никакого внимания.