Гозенс рассказал, почему не стал просить футболу у Роналду после победы над Португалией

— Это незабываемый вечер для меня. Мы одержали победу над по-настоящему сильной командой, а я забил свой первый мяч на этом Евро, а также сделал результативную передачу.
Я счастлив и горд. Мы знали, что нам нужна только победа, в противном случае у нас были бы минимальные шансы на выход из группы. Мы постарались выложиться и в атаке, и в защите. Я рад, что победа осталась за нами.
Почему не попросил футболку у Роналду? Я просто хотел насладиться победой и прекрасным вечером, — сказал Гозенс.
Напомним, после одного из матчей «Аталанты» с «Ювентусом» Гозенс попросил у Роналду футболку, однако тот ответил отказом, не обратив на соперника никакого внимания.
В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Германии сыграет с Венгрией, а Португалия встретится с Францией.