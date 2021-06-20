Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар не поедет с национальной командой в
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар не поедет с национальной командой в
Причина отсутствия Торгана Азара в заявке команды на этот матч не сообщается. Напомним, хавбек забил один гол на Евро-2020.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Бельгия состоится завтра, 21 июня, на стадионе «Газпром Арена» в