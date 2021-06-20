«Кое-что умеют»: тренер команды Дании оценил игру сборной России

«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно умеют играть в футбол. У них есть хорошие игроки. Дзюба неплохо работает с мячом. У них есть Головин, есть другие талантливые игроки. Ожидаю сложного соперника. Это будет не просто матч, где они будут стоять и ждать», — цитирует Юльманна телеканал TV2.

«Это будет матч, в котором у России на старте есть преимущество. Россиянам нужна ничья, и они очень заинтересованы в ее сохранении. Так что это будет тяжелый бой. Но я устал говорить о том, что мы играем в хорошие игры, но проигрываем. Теперь нам нужно выйти и одержать победу, и это то, к чему мы стремимся», — заключил специалист.