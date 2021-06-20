«Кое-что умеют»: тренер команды Дании оценил игру сборной России
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы против сборной России.
Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы против сборной России.
«Россияне тоже
Тренер добавил, что рад проведению матча в Копенгагене, а не в
«Это будет матч, в котором у России на старте есть преимущество. Россиянам нужна ничья, и они очень заинтересованы в ее сохранении. Так что это будет тяжелый бой. Но я устал говорить о том, что мы играем в хорошие игры, но проигрываем. Теперь нам нужно выйти и одержать победу, и это то, к чему мы стремимся», — заключил специалист.
После двух туров группу В возглавляет сборная Бельгии, набравшая шесть очков. На втором месте идет команда России (3), обыгравшая финнов (3), замыкают квартет датчане (0).