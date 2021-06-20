Вратарь сборной России Сафонов назвал трех лучших голкиперов современности

«Мне особенно импонируют те, кто не только выполняет свои прямые обязанности, но и хорош в начале атак. Пожалуй, моя тройка: Алисон Бекер, Эдерсон Мораес и Марк-Андре тер Штеген», — сказал Сафонов.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).