Кержаков хотел бы посмотреть матч Россия — Украина

— Потолок России на этом Евро?

— Сложно сказать. Тут как пойдет. Мы не знали потолок сборной на ЧМ-2018, а команда вышла в четвертьфинал. Сейчас задача — выйти из группы. Это по силам нашей сборной.

— Многие сравнивают игру соседей России и Украины. Как вам команда Шевченко?

— Мне очень понравилось, как Украина играла с Голландией. Нравится, что Шевченко не стесняется, дает молодым футболистам время. И они оправдывают доверие. Очень симпатичная команда. Хочется посмотреть на них в стадии плей-офф.

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— Сейчас много сравнений России и Украины. Насколько это команды сопоставимого уровня?

— В политику я влезать не хочу, а что касается спорта, то именно со спортивной точки зрения мне сейчас было бы очень интересно посмотреть матч Россия — Украина.