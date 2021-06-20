Форвард сборной Дании Поульсен: «Если не обыгрываешь Россию — значит, не заслуживаешь плей-офф»
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мнением о предстоящем матче против России.
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мнением о предстоящем матче против России.
— Я ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Мы очень постараемся выиграть. Я уверен: если мы покажем
Наша судьба в группе зависит только от нас. Если не можешь победить Россию — значит, не заслуживаешь попадания в
Матч Россия — Дания состоится завтра, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Для выхода в