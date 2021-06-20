Все билеты на матч Дания — Россия проданы

Напомним, встреча пройдет без российских болельщиков, власти Дании запретили пускать в страну россиян, не привитых вакциной от коронавируса, одобренной Евросоюзом (российские в это число не входят — Прим.ред). Матч пройдет 21 июня, начало в 22:00 по московскому времени.