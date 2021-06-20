Все билеты на матч Дания — Россия проданы
Матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании в Копенгагене пройдет при максимальной посещаемости.
Матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании в Копенгагене пройдет при максимальной посещаемости.
Все билеты, поступившие в свободную продажу, были реализованы.
Напомним, встреча пройдет без российских болельщиков, власти Дании запретили пускать в страну россиян, не привитых вакциной от коронавируса, одобренной Евросоюзом (российские в это число не входят — Прим.ред). Матч пройдет 21 июня, начало в 22:00 по московскому времени.