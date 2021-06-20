«Это несправедливо». Игравший в «Зените» датчанин Лумб — о запрете на въезд в страну для болельщиков из России

— Датское правительство не разрешило российским болельщикам приехать на матч в Копенгаген из-за коронавирусных ограничений. Это справедливо? Глядя на то, как живут люди в Дании, создается впечатление, что никаких ограничений нет.

— Все зависит от того, какая ситуация с коронавирусом в России — я не изучал. Но если так ставить вопрос, это, конечно, несправедливо. В Копенгагене было много бельгийских болельщиков. Финны приезжали на первый матч…

— Есть стереотип, что русских в Европе не особо любят.

— Я такого не ощущаю. Я жил в России и могу сказать, что там круто. Правда, женщины там более открытые, чем мужчины. Да, когда идешь в некоторые места, следует скрестить пальцы, чтобы с тобой ничего не случилось. Но такие места есть во всех странах.