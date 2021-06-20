России нужно болеть за ничью в матче Швейцарии и Турции на Евро
Расклад, который может пригодиться национальной команде.
Расклад, который может пригодиться национальной команде.
В воскресенье, 20 июня, заключительные матчи пройдут в группе A чемпионата Европы. Результаты игр Швейцария — Турция и Италия — Уэльс (обе начнутся в 19.00, время московское) в том числе имеют значение для команд группы B, в которой выступает сборная России.
Положение в группе А после двух туров выглядит так: Италия — 6 очков, разность мячей 6−0. Уэльс — 4, 3−1. Швейцария — 1, 1−4. Турция — 0, 0−5.
Вероятно, что Италия сохранит первое место, а Уэльс станет вторым. В таком случае валлийцы будут соперниками по 1/8 финала второй команды группы B.
Еще один важный момент — какая команда станет третьей в группе А. Известно, что в
Положение в группе B перед последним туром такое: Бельгия — 6 очков, разность мячей 5−1. Россия — 3, 1−3. Финляндия — 3, 1−1. Дания — 0, 1−3.
Россия может оказаться третьей с 3 очками и разностью мячей «минус 3» в случае некрупного поражения от Дании в Копенгагене и победы Бельгии над Финляндией в понедельник, 21 июня.
В случае ничьей Швейцарии и Турции альпийская сборная закончит турнир в группе A третьей с 2 очками. В таком случае Швейцария окажется ниже любой третьей команды группы A в рейтинге перед