Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией

Напомним, Салаи получил тепловой удар во время матча с национальной командой Франции на чемпионате Европы — 2020. Вместо него на поле вышел нападающий Неманья Николич. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Сообщается, что в ходе обследования у Салаи не было выявлено проблем со здоровьем. Существует вероятность, что Салаи сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Германией, который состоится 23 июня в Мюнхене (Германия).