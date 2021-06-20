Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.
— Мы очень благодарны за поддержку всей Дании в матче с Бельгией. Надеемся, что нас и завтра так же поддержат, а мы покажем хорошую игру. Очень странно, конечно, что у нас до сих пор нет ни одного очка, но, если победим в матче против России, мы всё же сможем пройти дальше. По сути для нас Евро начинается сейчас.
Мы знаем, что нам нужна победа. Сборная России хорошо играет, когда им нужно хорошо играть. У них есть сильные игроки, мы уважаем эту команду. Для нас это будет сложная игра — нам обязательно нужно забить. Концентрируемся на стратегии и тактике, с нетерпением ждём матча, — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.