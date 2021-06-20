Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
19:00Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.

Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

— Мы очень благодарны за поддержку всей Дании в матче с Бельгией. Надеемся, что нас и завтра так же поддержат, а мы покажем хорошую игру. Очень странно, конечно, что у нас до сих пор нет ни одного очка, но, если победим в матче против России, мы всё же сможем пройти дальше. По сути для нас Евро начинается сейчас.

Мы знаем, что нам нужна победа. Сборная России хорошо играет, когда им нужно хорошо играть. У них есть сильные игроки, мы уважаем эту команду. Для нас это будет сложная игра — нам обязательно нужно забить. Концентрируемся на стратегии и тактике, с нетерпением ждём матча, — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Похож на Подольски, учится на психолога. Кто такой Робин Гозенс
Как сборной России выйти из группы Евро-2020 с третьего места
Испания — не «Фурия». Нет запаса прочности и эффективной атаки
Италия охладит атакующий пыл с Уэльсом: Топ прогнозов на Евро
Каспер Юльманн: сборная России — одна из команд, которую сложнее всего понять
Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией
Губерниев — о заявлениях датчан: «Для нас это очень хорошо. Можем обыграть их за счет холодной головы»
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
России нужно болеть за ничью в матче Швейцарии и Турции на Евро
«Это несправедливо». Игравший в «Зените» датчанин Лумб — о запрете на въезд в страну для болельщиков из России
Все билеты на матч Дания — Россия проданы
Форвард сборной Дании Поульсен: «Если не обыгрываешь Россию — значит, не заслуживаешь плей-офф»
Вратарь сборной России Сафонов назвал трех лучших голкиперов современности
Кержаков хотел бы посмотреть матч Россия — Украина
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Кадр дня
Германия забила четыре гола в ворота Португалии
Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией
Гозенс рассказал, почему не стал просить футболу у Роналду после победы над Португалией
«Кое-что умеют»: тренер команды Дании оценил игру сборной России
Жена пережившего сердечный приступ Эриксена рассказала о его состоянии
Пас пяткой в исполнении Роналду признан моментом дня Евро-2020
Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы
Йоаким Меле: надо сделать все, чтобы уничтожить россиян в матче ЕВРО-2020
Гризманн объяснил ничью с Венгрией: «Мы разучились играть при полных трибунах»
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы
Кто пока выходит с третьего места в группе и какие получаются пары в плей-офф?
Лука Модрич: «Если Хорватия хочет выйти в плей-офф, у нас нет права на ошибку»
Он трудный самый. Стартует последний тур группового этапа Евро
Испания не забила четыре последних пенальти
Поляк Козловский стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы
Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши в матче чемпионата Европы по футболу
Выписанный из больницы Эриксен навестил сборную Дании перед матчем с Россией
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
Мората и Ольмо выйдут в стартовом составе сборной Испании на матч с Польшей
Германия уничтожила Португалию одним приемом. Для матча топ-уровня это уникально
Сборная России сдала отрицательные тесты на коронавирус и 20 июня вылетит в Копенгаген
Установлен рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы
Стало известно, зачем Дзюба отобрал капитанскую повязку у Джикии
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Драгович надеется, что Австрия сможет выключить из игры левую ногу Ярмоленко
Два автогола помогли сборной Германии победить португальцев в матче Евро
«Ты или на обложке, или в дерьме». Испанского игрока освистали свои же фанаты
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020
Швайнштайгер: Состав у сборной России достойный. Самый важный игрок — Дзюба
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь