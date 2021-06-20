Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть

— Мы очень благодарны за поддержку всей Дании в матче с Бельгией. Надеемся, что нас и завтра так же поддержат, а мы покажем хорошую игру. Очень странно, конечно, что у нас до сих пор нет ни одного очка, но, если победим в матче против России, мы всё же сможем пройти дальше. По сути для нас Евро начинается сейчас.