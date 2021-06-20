Венгерские болельщики ухали в адрес Погба и Канте

В эпизодах, когда кто-то из них получал мяч, с трибун звучали обезьяньи уханья. Об этом сообщили фотографы, присутствовавшие на арене.

Отмечается, что это произошло несколько раз в первом тайме. Сообщается, что уханья доносились с трибуны, на которой находились венгерские ультрас.