Венгерские болельщики ухали в адрес Погба и Канте
Полузащитники сборной Франции Поль Погба и Нголо Канте подверглись расистским оскорблениям в игре Евро-2020 против команды Венгрии (1:1), сообщает L’Equipe.
Полузащитники сборной Франции Поль Погба и Нголо Канте подверглись расистским оскорблениям в игре Евро-2020 против команды Венгрии (1:1), сообщает L’Equipe.
В эпизодах, когда
Отмечается, что это произошло несколько раз в первом тайме. Сообщается, что уханья доносились с трибуны, на которой находились венгерские ультрас.