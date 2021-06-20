11-летний школьник из Тамбова потребовал от Черчесова гонорар за разбор игры сборной России

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11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов потребовал от тренера сборной России Станислава Черчесова гонорар за разбор игры команды и советы перед предстоящим матчем с Данией.

Ранее мальчик выпустил видео с критикой сборной России после поражения команды от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

«Станислав Саламович! Юный актив снова на связи. Не знаю, чьи советы вы слушаете — Бузовой, Киркорова или мои, но с финнами сыграли гораздо лучше! 5−3−1−1 в середине с ромбом. Одобряю!» — заявил парень в видео на YouTube-канале «7−17».

Далее Эктов перешел к аналитики игры сборной Дании.

«Так, теперь по поводу датчан. Скажу честно — сломал всю голову! Играют в быстрейший атакующий футбол. 4−2−3−1 с переходом на 3−5−2 или 4−3−3. Шикарный прессинг! Через короткий пас выходить не дают. Почти каждую атаку завершают ударом! В отличие от наших, только четверо варятся во внутреннем чемпионате. Остальные — в Англии, Италии, Германии и других лигах», — подметил юный аналитик.

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Также 11-летним тамбовец добавил, что его советы хоть и сделаны из добрых побуждений, но не бесплатны.

«Бесплатные советы тут давать непросто. Поймите правильно. Подскажу лишь сохранить схему с пятью защитниками. Но вместо Баринова должен выйти Кудряшов. Таким образом вы сохраните первый пас и добавите надежность. Все! Дальше советы только через гонорар. Ну или, как вы говорите журналистам, готов рассказать все нюансы после окончания турнира. Если заинтересует — обращайтесь. Время еще есть. Напомню, предыдущие советы оказались рабочими. Примите правильное решение. Удачи!» — закончил Эктов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_NSb5Ef2Sco" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.