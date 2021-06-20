11-летний школьник из Тамбова потребовал от Черчесова гонорар за разбор игры сборной России

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
19:00Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

11-летний школьник из Тамбова потребовал от Черчесова гонорар за разбор игры сборной России

11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов потребовал от тренера сборной России Станислава Черчесова гонорар за разбор игры команды.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов потребовал от тренера сборной России Станислава Черчесова гонорар за разбор игры команды и советы перед предстоящим матчем с Данией.

Ранее мальчик выпустил видео с критикой сборной России после поражения команды от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

«Станислав Саламович! Юный актив снова на связи. Не знаю, чьи советы вы слушаете — Бузовой, Киркорова или мои, но с финнами сыграли гораздо лучше! 5−3−1−1 в середине с ромбом. Одобряю!» — заявил парень в видео на YouTube-канале «7−17».

Далее Эктов перешел к аналитики игры сборной Дании.

«Так, теперь по поводу датчан. Скажу честно — сломал всю голову! Играют в быстрейший атакующий футбол. 4−2−3−1 с переходом на 3−5−2 или 4−3−3. Шикарный прессинг! Через короткий пас выходить не дают. Почти каждую атаку завершают ударом! В отличие от наших, только четверо варятся во внутреннем чемпионате. Остальные — в Англии, Италии, Германии и других лигах», — подметил юный аналитик.

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Также 11-летним тамбовец добавил, что его советы хоть и сделаны из добрых побуждений, но не бесплатны.

«Бесплатные советы тут давать непросто. Поймите правильно. Подскажу лишь сохранить схему с пятью защитниками. Но вместо Баринова должен выйти Кудряшов. Таким образом вы сохраните первый пас и добавите надежность. Все! Дальше советы только через гонорар. Ну или, как вы говорите журналистам, готов рассказать все нюансы после окончания турнира. Если заинтересует — обращайтесь. Время еще есть. Напомню, предыдущие советы оказались рабочими. Примите правильное решение. Удачи!» — закончил Эктов.

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Сборная России сыграет против Дании в понедельник, 21 июня, начало — в 22:00 (мск).

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Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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Англия
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Германия
Германия
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Чехия
3
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Португалия
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Чехия
3
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