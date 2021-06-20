«Мы выйдем и победим Россию». Тренер и игроки сборной Дании — о ключевом матче Евро-2020

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Каспер Юльманн, главный тренер сборной Дании:

— Мы замечательно провели последнюю встречу с Бельгией, благодарны болельщикам за поддержку, — подчеркнул тренер на предматчевой пресс-конференции. — Для нас это стало большим событием, мы очень рады, что нас всех так поддерживают. Надеемся, в понедельник будет то же самое. Да, у нас нет ни одного очка, но мы концентрируемся на следующей игре. Если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть. По сути, для нас Евро начинается сейчас. Нам нужно выиграть, мы это знаем. Сборная России хорошо играет, когда ей это нужно. У нее отличные, сильные игроки. Мы уважаем соперника. Нужно, чтобы весь стадион нам помог. Конечно, нам нужно забить, ведь это последняя игра на групповом этапе. Мы готовы подарить болельщикам замечательную игру и рассчитываем на победу.

— Что вы думаете об игроках сборной России?

— Думаю, у вашей команды много хороших игроков — как молодых и талантливых, так и опытных. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук из «Аталанты». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес. Но мне кажется, что российский футбол часто недооценивают, а это высококачественный футбол. Мы знаем о сильных сторонах этой команды и постараемся сделать все, что можно. Надеемся, что стадион будет нас полностью поддерживать. Россия — достойный соперник.

— Команду недавно посетил Кристиан Эриксен. Как это повлияло на ваших игроков?

— Это очень много значило для игроков, которые его еще не видели. Было здорово видеть его вживую. Это всем запомнилось. Теперь атмосфера, конечно, немного другая.

— Как себя чувствуют игроки после случившегося с Кристианом Эриксеном?

— Все готовы выйти и показать то, на что способны. Игроки чувствуют себя хорошо, с нетерпением ждут матча. Важно, кто выйдет не только в стартовом составе, но и по ходу игры. У нас есть пять замен, ими нужно правильно воспользоваться.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами

— Вы гораздо больше Бельгии пробили по воротам. Почему так?

— Думаю, что у нас были хорошие шансы, голевые моменты. Мы говорили о том, как улучшить качество моментов, мы можем играть лучше. Но не стоит забывать о том, что у нас получается: мы хорошо работаем под прессингом, у нас хорошие защитники.

— У сборной России наверняка будут изменения в составе. Что вы думаете об этом?

— Мы знаем, что нас ждет. Россия сделает перестановки, она может использовать различные схемы, ее сложно понять. К ней достаточно трудно подготовиться. Но мы хорошо представляем, что нас ждет.

Симон Кьер, капитан сборной Дании:

— Что вы почувствовали в тот момент, когда Кристиан Эриксен упал на газон в матче с Финляндией? — вопрос защитнику на пресс-конференции.

— Я благодарен всем за поддержку. Здорово, что наша команда так отреагировала. Было очень трудно, эмоционально. Мы никогда не забудем этот вечер. Я никогда ничего подобного не видел. Мы рады, что с Кристианом все хорошо, он с семьей. Ему предстоит долгий процесс восстановления, потребуется много времени на это. Пожалуйста, дайте ему время. Что касается нашей команды, то мы будем работать над нашей игрой.

— Как вы готовитесь к встрече с форвардами сборной России?

— Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тоже силен. Мы очень уважаем сборную России, но фокусируемся на своих сильных сторонах. Если мы покажем такую же самоотдачу, как в игре с Бельгией, то можно не волноваться, все будет хорошо. Я уверен в игре.

— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?

— Мне нужно концентрироваться на игре. В сборной России достаточно сильных игроков. Мне кажется, Россия в Европе серьезно недооценивается. Мы полностью готовы к матчу, к борьбе с игроками сборной России. В последние несколько лет она хорошо себя проявляла.

Каспер Шмайхель, голкипер сборной Дании:

— Мы уже показали все, на что способна команда, наш характер, — сказал вратарь на пресс-конференции. — В игре с Россией постараемся выложиться на сто процентов. Не сомневаюсь, что датские болельщики поддержат нас. Было здорово видеть столько сочувствия и поддержки. Это нас очень растрогало. Несмотря на все проблемы, мы доказали, что способны все преодолеть.

— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?

— Мы не должны недооценивать оппонента. Если мы все-таки недооценим Россию, то не получим результат. Нам нужно фокусироваться на себе. Да, российских фанатов не будет в Копенгагене, и мы должны сделать это своим преимуществом. Уверен, наших болельщиков будет прекрасно слышно.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQV-Lr5pXlB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Янник Вестергор, защитник сборной Дании:

— Мы все еще сохранили большие амбиции, — цитирует Вестергора сайт УЕФА. — Мы выйдем и победим сборную России. Надеюсь, Бельгия сделает свое дело и турнир для нас не закончится. Я считаю, что наша игра против бельгийцев подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и способны сражаться на равных с лучшими. В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше.

Микель Дамсгор, нападающий сборной Дании:

— Матч против Бельгии получился запоминающимся, — сказал форвард сайту УЕФА. — Наверное, в такой атмосфере я играл впервые. Поддержка у нас была просто сумасшедшая. И это, конечно, добавило нам сил.

Юссуф Поульсен, нападающий сборной Дании:

— Я жду только победы, — цитирует Поульсена Sport.tv2.dk — Только она позволит нам выйти в плей-офф. Уверен, если мы покажем что-то похожее на игру с Бельгией, то наберем три очка. Если не можешь победить такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда еще можем исполнить свои мечты. Нам лишь нужно выйти и сделать свою работу.