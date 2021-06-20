«Мы выйдем и победим Россию». Тренер и игроки сборной Дании — о ключевом матче Евро-2020
Все мнения датчан о встрече в Копенгагене.
Все мнения датчан о встрече в Копенгагене.
— Мы замечательно провели последнюю встречу с Бельгией, благодарны болельщикам за поддержку, — подчеркнул тренер на предматчевой
— Что вы думаете об игроках сборной России?
— Думаю, у вашей команды много хороших игроков — как молодых и талантливых, так и опытных. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук из «Аталанты». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес. Но мне кажется, что российский футбол часто недооценивают, а это высококачественный футбол. Мы знаем о сильных сторонах этой команды и постараемся сделать все, что можно. Надеемся, что стадион будет нас полностью поддерживать. Россия — достойный соперник.
— Команду недавно посетил Кристиан Эриксен. Как это повлияло на ваших игроков?
— Это очень много значило для игроков, которые его еще не видели. Было здорово видеть его вживую. Это всем запомнилось. Теперь атмосфера, конечно, немного другая.
— Как себя чувствуют игроки после случившегося с Кристианом Эриксеном?
— Все готовы выйти и показать то, на что способны. Игроки чувствуют себя хорошо, с нетерпением ждут матча. Важно, кто выйдет не только в стартовом составе, но и по ходу игры. У нас есть пять замен, ими нужно правильно воспользоваться.
— Вы гораздо больше Бельгии пробили по воротам. Почему так?
— Думаю, что у нас были хорошие шансы, голевые моменты. Мы говорили о том, как улучшить качество моментов, мы можем играть лучше. Но не стоит забывать о том, что у нас получается: мы хорошо работаем под прессингом, у нас хорошие защитники.
— У сборной России наверняка будут изменения в составе. Что вы думаете об этом?
— Мы знаем, что нас ждет. Россия сделает перестановки, она может использовать различные схемы, ее сложно понять. К ней достаточно трудно подготовиться. Но мы хорошо представляем, что нас ждет.
— Что вы почувствовали в тот момент, когда Кристиан Эриксен упал на газон в матче с Финляндией? — вопрос защитнику на
— Я благодарен всем за поддержку. Здорово, что наша команда так отреагировала. Было очень трудно, эмоционально. Мы никогда не забудем этот вечер. Я никогда ничего подобного не видел. Мы рады, что с Кристианом все хорошо, он с семьей. Ему предстоит долгий процесс восстановления, потребуется много времени на это. Пожалуйста, дайте ему время. Что касается нашей команды, то мы будем работать над нашей игрой.
— Как вы готовитесь к встрече с форвардами сборной России?
— Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тоже силен. Мы очень уважаем сборную России, но фокусируемся на своих сильных сторонах. Если мы покажем такую же самоотдачу, как в игре с Бельгией, то можно не волноваться, все будет хорошо. Я уверен в игре.
— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?
— Мне нужно концентрироваться на игре. В сборной России достаточно сильных игроков. Мне кажется, Россия в Европе серьезно недооценивается. Мы полностью готовы к матчу, к борьбе с игроками сборной России. В последние несколько лет она хорошо себя проявляла.
— Мы уже показали все, на что способна команда, наш характер, — сказал вратарь на
— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?
— Мы не должны недооценивать оппонента. Если мы
— Мы все еще сохранили большие амбиции, — цитирует Вестергора сайт УЕФА. — Мы выйдем и победим сборную России. Надеюсь, Бельгия сделает свое дело и турнир для нас не закончится. Я считаю, что наша игра против бельгийцев подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и способны сражаться на равных с лучшими. В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше.
— Матч против Бельгии получился запоминающимся, — сказал форвард сайту УЕФА. — Наверное, в такой атмосфере я играл впервые. Поддержка у нас была просто сумасшедшая. И это, конечно, добавило нам сил.
— Я жду только победы, — цитирует Поульсена Sport.tv2.dk — Только она позволит нам выйти в