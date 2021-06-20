Нынешний чемпионат Европы уникален. На нем побито уже восемь крутых рекордов
Половину из них установил Роналду.
Половину из них установил Роналду.
На Евро-2020 подходит к концу групповой этап, при этом мы уже стали свидетелями нескольких крутых рекордов. Турнир уникален не только с точки зрения количества стран, на территории которых проходят матчи. Есть несколько других достижений. Кратко рассказываем о них.
Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Футболист поразил ворота Шотландии с дистанции в 45,5 метров. Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Он забил гол на чемпионате мира 2010 года с 43 метров — пострадали чилийские футболисты.
Испания в матче со Швецией (0:0) побила рекорд по владению мячом. Команда Луиса Энрике владела им 85,1% времени. Важно отметить, что данные по этому показателю фиксируются с Евро-1980, который проходил в Италии.
С начала нынешнего турнира футболисты пять раз отправляли мяч в свои ворота. Автоголами отметились турок Демирал, поляк Щенсны, немец Хуммельс, а также португальцы Диаш и Геррейру. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы 2016 года — тогда зафиксировали три автогола.
Португалец оформил дубль в матче с Венгрией (3:0), а затем отличился в игре с Германией (2:4). Теперь на счету Криштиану 12 голов на чемпионатах Европы. Это на три больше, чем у бывшего игрока сборной Франции Мишеля Платини.
Для 36-летнего форварда матч с венграми стал 39-м в финальных турнирах чемпионатов Европы. Португалец стал абсолютным рекордсменом, превзойдя достижение немца Бастиана Швайнштайгера (38 матчей).
Криштиану стал первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Он принял участие в Евро-2004, после чего регулярно выходил на поле в следующих турнирах.
А ещё Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах (Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020). На этом рекорды Криштиану закончились.
Им стал поляк Кацпер Козловски, который вышел на замену в матче с Испанией (1:1) в возрасте 17 лет 246 дней. Он превзошёл достижение игрока сборной Англии Джуда Беллингема (17 лет 349 дней), который установил его на этом же Евро.