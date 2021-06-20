Нынешний чемпионат Европы уникален. На нем побито уже восемь крутых рекордов

На Евро-2020 подходит к концу групповой этап, при этом мы уже стали свидетелями нескольких крутых рекордов. Турнир уникален не только с точки зрения количества стран, на территории которых проходят матчи. Есть несколько других достижений. Кратко рассказываем о них.

Самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира

Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Футболист поразил ворота Шотландии с дистанции в 45,5 метров. Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Он забил гол на чемпионате мира 2010 года с 43 метров — пострадали чилийские футболисты.

Рекорд по владению мячом

Испания в матче со Швецией (0:0) побила рекорд по владению мячом. Команда Луиса Энрике владела им 85,1% времени. Важно отметить, что данные по этому показателю фиксируются с Евро-1980, который проходил в Италии.

Рекорд по количеству автоголов

С начала нынешнего турнира футболисты пять раз отправляли мяч в свои ворота. Автоголами отметились турок Демирал, поляк Щенсны, немец Хуммельс, а также португальцы Диаш и Геррейру. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы 2016 года — тогда зафиксировали три автогола.

Роналду — лучший бомбардир в истории Евро

Португалец оформил дубль в матче с Венгрией (3:0), а затем отличился в игре с Германией (2:4). Теперь на счету Криштиану 12 голов на чемпионатах Европы. Это на три больше, чем у бывшего игрока сборной Франции Мишеля Платини.

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Роналду — рекордсмен по количеству матчей на Евро

Для 36-летнего форварда матч с венграми стал 39-м в финальных турнирах чемпионатов Европы. Португалец стал абсолютным рекордсменом, превзойдя достижение немца Бастиана Швайнштайгера (38 матчей).

Роналду сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд

Криштиану стал первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Он принял участие в Евро-2004, после чего регулярно выходил на поле в следующих турнирах.

Роналду забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах

А ещё Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах (Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020). На этом рекорды Криштиану закончились.

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