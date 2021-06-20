Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, но вышла в
РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, но вышла в
Гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина. С 55-й минуты матча сборная Уэльса играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Итан Ампаду. Сборная Италии не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд (11 побед кряду), в последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Подопечные Роберто Манчини не пропускают на протяжении 1 055 минут.
Сборная Уэльса с четырьмя очками заняла второе место в группе А и вышла в
Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне. Сборная Уэльса в первом раунде
Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают