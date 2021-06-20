Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
19:00ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
21:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Уэльса со счетом 0:1 проиграла команде Италии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, но вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла в Риме.

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Гол на 39-й минуте забил Маттео Пессина. С 55-й минуты матча сборная Уэльса играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Итан Ампаду. Сборная Италии не проигрывает на протяжении 30 матчей подряд (11 побед кряду), в последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Подопечные Роберто Манчини не пропускают на протяжении 1 055 минут.

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Сборная Уэльса с четырьмя очками заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф чемпионата Европы. Столько же очков набрали швейцарцы, но валлийцы оказались выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Турции не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе.

Сборная Италии заняла первое место в группе с 9 очками и в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе C, за вторую строчку в этой группе будут бороться команды Украины и Австрии, они проведут очный матч 21 июня.

Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне. Сборная Уэльса в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают команды России, Бельгии, Дании и Финляндии. Этот матч 1/8 финала состоится 26 июня в Амстердаме.

Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

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История чемпионатов Европы
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Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
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Турция
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Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
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2
Италия
Италия
3
Португалия
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