Сборная Турции проиграла команде Швейцарии и не вышла в плей-офф чемпионата Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Харис Сеферович (6-я минута) и Джердан Шакири (26, 68), у проигравших отличился Ифран Кахведжи (62). В параллельном матче сборная Италии обыграла команду Уэльса со счетом 1:0.

Сборные Швейцарии и Турции провели второй матч в финальной части чемпионата Европы. На турнире 2008 года турецкая команда обыграла швейцарцев со счетом 2:1 в матче группового этапа.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2595829189368?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице группы A первое место заняла команда Италии, набравшая 9 очков и ранее уже обеспечившая себе выход в 1/8 финала турнира. В активе сборных Уэльса и Швейцарии по 4 очка, но валлийцы оказались на втором месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, турецкие футболисты очков не набрали.

Таким образом, сборная Уэльса вышла в плей-офф, турки завершили выступление на турнире, а швейцарцы сохраняют шансы войти в число четырех лучших команд из занявших третьи места и выйти из группы.

Сборная Италии в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе C, за вторую строчку в этой группе будут бороться команды Украины и Австрии, они проведут очный матч 21 июня. Встреча 1/8 финала с участием итальянских футболистов пройдет 26 июня в Лондоне. Сборная Уэльса в первом раунде плей-офф сыграет с командой, которая займет второе место в группе B, где выступают команды России, Бельгии, Дании и Финляндии, эта встреча состоится 26 июня в Амстердаме. Если сборная Швейцарии выйдет из группы с третьего места, то ее соперником в плей-офф станет победитель группы E или F.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.