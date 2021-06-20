Сборная Италии установила рекорд Евро

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Подопечные Роберто Манчини стали десятой командой, которой удалось выйти из группы чемпионата Европы с максимальным результатом, и первой, у кого получилось сохранить ворота в неприкосновенности.

С такой же разностью мячей (+7) из группы выходила только чемпионская Франция-1984, лучше (+8) в группе играла лишь Голландия-2008, уступившая затем в четвертьфинале сборной России.

Ранее четыре команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016) и поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беардзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.