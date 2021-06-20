Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности
«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.
«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.
Перед матчем с Уэльсом одной из самых обсуждаемых тем в Италии была такая — нужно ли занимать первое место в группе и выбирать себе соперника по 1/8 финала и вообще сетку
Дело в том, что первая команда из группы А в 1/8 финала получает в соперники вторую сборную из квартета С — то есть Украину или Австрию. Если же занять второе место, то выходишь на вторую команду из группы В — то есть, вероятнее всего, Данию, Россию или Финляндию. В
А вот дальше победитель группы А попадает в ту часть сетки
Тогда как вторая команда группы А оказывается в, на первый взгляд, более легкой половине сетки — с потенциальными Нидерландами в четвертьфинале и Англией в полуфинале.
Безусловно, все еще много раз может поменяться, но, например, за день до матча La Gazetta dello Sport вышла с обложкой «Мы не любим печенье».
Дело в том, что на итальянском футбольном сленге biscotto — то есть «печенье» — это, скажем так, странный матч. Не договорняк, конечно, с подкупом и прочей грязью, но странный. Ну, например, когда
Намек La Gazetta dello Sport был понятен — не надо выбирать соперников, сетку
Скорее всего, точно так же думал и Роберто Манчини, что, правда, не помешало главному тренеру устроить ротацию состава. С одной стороны, она была ожидаемой — все ждали в старте Рафаэля Толоя, Марко Верратти, Алессандро Бастони, Эмерсона, Андреа Белотти. С другой, ни одно крупное итальянское медиа не угадало состав — ни La Gazetta dello Sport, ни Corriere dello Sport, ни Tuttosport, ни телеканал Sky.
Понятно, что той феерии, что была с Турцией и Швейцарией, на этот раз не было — здесь ничего удивительного. И темп был пониже, и контроль мяча не такой хороший. С другой стороны, Италия была достаточно голодной, чтобы совсем уж не валять дурака, не говоря уже о «печенье». А то, как все радовались первому голу Маттео Пессины в футболке «адзурри», еще раз показывает отличную атмосферу в команде.
В общем, Италия и Манчини решили все задачи:
— победили и продлили беспроигрышную серию до 30 матчей, повторив тем самым великий рекорд команды 1930-х, которую тренировал Витторио Поццо;.
— довели победную и одновременно сухую серию до 11 матчей;.
— провели ротацию, поберегли лидеров, дали поиграть резервистам — как ближайшим, как те же Верратти или Федерико Кьеза, так и совсем уж дальним вроде молодого форварда Джакомо Распадори или запасного вратаря Сальваторе Сиригу;.
— избежали всяких подозрений в выпечке «печенья» и прочих сомнительных кондитерских изделий — даже устраивавшая обоих соперников ничья была бы с запахом свежей сдобы.
Теперь «адзурри» в 1/8 финала 26 июня в 22.00 по Москве сыграют в Лондоне со второй командой из группы С — либо Украиной, либо Австрией.