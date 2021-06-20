УЕФА не увидел никаких нарушений в радужной капитанской повязке Нойера
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование в отношении голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование в отношении голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020.
Нойер сыграл с радужной повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2).
УЕФА не обнаружил в этом никакого нарушения регламента, сообщает
После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F. В заключительном матче подопечные Йоахима Лева встретятся со сборной Венгрии 23 июня.