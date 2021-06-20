Главное позорище Евро-2020 — сборная Турции. А ведь ее называли скрытым фаворитом турнира

На Евро завершился групповой этап в квартете А. Сборная Италии после победы над Уэльсом 1:0 с 9 очками выходит в плей-офф с первого места, Уэльс, несмотря на поражение, занимает вторую строчку и также отправляется в следующий раунд. Швейцария с 4 баллами занимает третье место, но сохраняет отличные шансы на плей-офф.

А вот последнее место в группе неожиданно заняла сборная Турции. И эту команду можно называть главным позором турнира. 0 очков в 3 матчах, 8 пропущенных и всего 1 забитый мяч. Во всех трех играх турки проиграли с разницей в 2 и более мячей. В первом туре Турция проиграла Италии 0:3, во втором уступила 0:2 Уэльсу, а в третьем влетела 1:3 Швейцарии (в этом матче хет-трик из ассистов оформил бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер). И во всех матчах команда смотрелась не просто блекло, а просто жалко.

Для справки — сборную Турции Transfermarkt оценил в 325 млн евро, это 8-я самая «дорогая» команда на всем Евро. Для сравнения, сборная Уэльса оценивается в 177 млн евро, Швейцарии — в 288 млн.

За сборную Турции играло множество реально классных игроков. Сеюнджу — основной защитник «Лестера», Йилмаз стал лучшим бомбардиром чемпиона Франции «Лилля», Демирал конкурирует за место в составе «Ювентуса», Чалханоглу — игрок основы «Милана». И это мы не перечисляем игроков, выступающих за сильные турецкие клубы типа «Галатасарая», «Бешикташа» и «Фенербахче».

Такой результат — настоящий провал для команды, которую называли «темной лошадкой» и «скрытым фаворитом» турнира. После оформления позорного вылета с турнира на эту тему в сети полно стебных мемов. Особенно по поводу «темной лошадки».

«Фанаты, называвшие Турцию темной лошадкой до Евро».

«Как Турция вообще квалифицировалась на Евро?».

Единственный гол турков на турнире (кстати, очень красивый) забил Ифран Джан (Can) Каведжи. «Ифран — может, Турция — нет».

«Турция удивит многих на Евро-2020. У них есть шанс далеко пройти».

Турция:

Так что сборной России даже в случае поражения от Дании и вылета из турнира не стоит переживать о своем статусе. Главным разочарованием Евро уже смело можно называть сборную Турции.