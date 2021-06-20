Главное позорище Евро-2020 — сборная Турции. А ведь ее называли скрытым фаворитом турнира

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
19:00ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
19:00ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
22:44 (мск), источник: Sport24

Главное позорище Евро-2020 — сборная Турции. А ведь ее называли скрытым фаворитом турнира

0 очков, 1 забитый мяч и 8 пропущенных.

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Источник: AFP 2021

На Евро завершился групповой этап в квартете А. Сборная Италии после победы над Уэльсом 1:0 с 9 очками выходит в плей-офф с первого места, Уэльс, несмотря на поражение, занимает вторую строчку и также отправляется в следующий раунд. Швейцария с 4 баллами занимает третье место, но сохраняет отличные шансы на плей-офф.

А вот последнее место в группе неожиданно заняла сборная Турции. И эту команду можно называть главным позором турнира. 0 очков в 3 матчах, 8 пропущенных и всего 1 забитый мяч. Во всех трех играх турки проиграли с разницей в 2 и более мячей. В первом туре Турция проиграла Италии 0:3, во втором уступила 0:2 Уэльсу, а в третьем влетела 1:3 Швейцарии (в этом матче хет-трик из ассистов оформил бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер). И во всех матчах команда смотрелась не просто блекло, а просто жалко.

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Для справки — сборную Турции Transfermarkt оценил в 325 млн евро, это 8-я самая «дорогая» команда на всем Евро. Для сравнения, сборная Уэльса оценивается в 177 млн евро, Швейцарии — в 288 млн.

За сборную Турции играло множество реально классных игроков. Сеюнджу — основной защитник «Лестера», Йилмаз стал лучшим бомбардиром чемпиона Франции «Лилля», Демирал конкурирует за место в составе «Ювентуса», Чалханоглу — игрок основы «Милана». И это мы не перечисляем игроков, выступающих за сильные турецкие клубы типа «Галатасарая», «Бешикташа» и «Фенербахче».

Такой результат — настоящий провал для команды, которую называли «темной лошадкой» и «скрытым фаворитом» турнира. После оформления позорного вылета с турнира на эту тему в сети полно стебных мемов. Особенно по поводу «темной лошадки».

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«Фанаты, называвшие Турцию темной лошадкой до Евро».

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«Как Турция вообще квалифицировалась на Евро?».

Единственный гол турков на турнире (кстати, очень красивый) забил Ифран Джан (Can) Каведжи. «Ифран — может, Турция — нет».

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«Турция удивит многих на Евро-2020. У них есть шанс далеко пройти».

Турция:

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Так что сборной России даже в случае поражения от Дании и вылета из турнира не стоит переживать о своем статусе. Главным разочарованием Евро уже смело можно называть сборную Турции.

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Швейцария
3:1
Первый тайм: 2:0
Турция
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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