Александр Зинченко назвал самого опасного игрока сборной Австрии

«Нам есть куда стремиться, и есть в чём прибавлять. Мы забиваем практически всё, что создаём. Поэтому нужно больше создавать у чужих ворот и добавлять надёжности в обороне.

Австрия — очень сбалансированная команда. Большинство футболистов играет в Бундеслиге. Очень много хороших и топовых игроков. В каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу — он старается вести игру Австрии. Именно ему надо уделить особое внимание, — сказал Зинченко в видео на YouTube-канале «Великий футбол».