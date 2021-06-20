Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины не будет играть на ничью в матче с Австрией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
20 июня, источник: Спорт-Экспресс

Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины не будет играть на ничью в матче с Австрией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии на Евро-2020.

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«Австрия — солидная команда с очень качественными игроками, — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА 20 июня. — Это очень компактная, силовая команда, со своим ярко выраженным стилем. Мы с уважением относимся к этому сопернику и ожидаем хорошего матча. Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне, это будет принципиальный поединок.

Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть. Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат.

Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест. Австрия — очень сильный соперник. В их составе есть хорошие исполнители, в частности — Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться.

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.

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1
Испания
Испания
2
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СССР
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Венгрия
Венгрия
1980
Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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