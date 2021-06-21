В Дании предупреждают об угрозе ливня с грозой перед матчем с Россией

По сведениям датских СМИ, сильный дождь в Копенгагене сложно предсказать со стопроцентной вероятностью, но его угроза действительно есть. Местные жители уже предупреждены о возможном ливне.

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На данный момент прогнозы метеорологов сильно колеблются. Однако если даже ливень начнётся, это не помешает проведению матча на стадионе «Паркен» в Копенгагене, так как осадки завершатся заблаговременно. Из возможных последствий непогоды для болельщиков и футболистов называют сильный ветер, сырость и лужи.