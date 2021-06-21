Борьба за плей-офф. Сборная России сыграет с датчанами в последнем матче группы на Евро
КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборные России и Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу разыграют место в
КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборные России и Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу разыграют место в
Встреча группы B пройдет 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен», начало — 22:00 мск.
Российская сборная к игре подходит, имея три очка благодаря победе над финнами 16 июня. Датчане занимают последнее место в квартете, Евро они начали с двух поражений: сначала сенсационно уступили дебютантам Евро финнам (0:1), после — бельгийцам (1:2), последние уже гарантировали себе участие в следующем раунде турнира.
Для попадания в 1/8 финала чемпионата Европы команде Станислава Черчесова должно хватить ничейного результата: с четырьмя очками она с большой долей вероятности займет второе место. Даже в случае победы финнов над бельгийцами, которые лидируют в мировом рейтинге, у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места. Они тоже получат право сыграть в
Поражение, особенно с разницей больше двух голов, фактически перечеркивает шансы россиян на выход в следующую стадию турнира. Датчанам же для выхода в
Швейцарцы в группе A стали третьими с четырьмя очками. В понедельник закончится распределение мест и в группе C: австрийцы в Бухаресте сыграют с украинцами, македонцы в Амстердаме — с нидерландцами. Турнирное значение будет иметь только первый матч: команда Нидерландов уже гарантировала себе первое место, сборная Северной Македонии, напротив, потеряла шансы на выход из группы. В случае ничьей в другом матче украинцы выйдут в
Матч сборных Дании и России на стадионе «Паркен» смогут посетить около 24 тыс. болельщиков. Россиян среди них будет мало — не больше полусотни. Действующие в Дании жесткие антиковидные ограничения не позволили организовать массовый выезд болельщиков сборной России в Копенгаген. Игру посетят сотрудники посольства и других российских загранучреждений.
«Естественно, мы жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион, — сказал Станислав Черчесов. — В
Про состав российской команды на предстоящий матч главный тренер говорить ничего конкретного не стал. В тайне осталось даже имя основного вратаря. В первой игре на Евро им был Антон Шунин, во второй — Матвей Сафонов. На матч с финнами 22-летний игрок впервые вышел в основном составе главной национальной команды. Вероятнее всего, он сыграет и с датчанами. Не исключено, что с первых минут сможет выйти и защитник Марио Фернандес, который получил небольшую травму в прошлом матче.
Сборные России и Дании между собой встречались всего раз — в товарищеском матче в феврале 2012 года. Тогда команда, ведомая Диком Адвокатом, одержала победу со счетом 2:0, отличились Роман Широков и Андрей Аршавин. Еще десять встреч приходятся на советский период: с 1956 по 1985 год были одержаны девять побед при одном поражении. В 1992 году сборная СНГ в товарищеском матче сыграла с датчанами вничью — 1:1. В этой игре обе сборные готовились к выступлению на Евро, победу в котором сенсационно одержали датчане, попавшие в состав участников турнира после исключения сборной Югославии. В той встрече ворота команды СНГ в первом тайме защищал Черчесов.
Перед предстоящей игрой резонанс вызвала фраза нападающего сборной Дании Юссуфа Поульсена, который заявил, что если они не «смогут обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживают» выхода в