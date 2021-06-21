Аршавин: Мне кажется, лучший гол Евро-2020 уже забит

«Мне кажется, его уже забил Патрик Шик с центра поля шотландцам, и именно за этот гол дадут приз», — сказал Аршавин.

Чехия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 2:0. Шик забил второй гол с центра поля, поставив абсолютный рекорд по дистанции на чемпионатах Европы — 45,44 метра.

С инициативой создания абсолютно новой награды за лучший гол турнира выступило ПАО «Газпром» — официальный спонсор турнира. Для воплощения идеи был приглашен известный российский каллиграфутурист Покрас Лампас.