У Поульсена на спине написано Юрари. Это в честь отца, который рано умер от рака
Семейная история автора яркой фразы про сборную России (и единственного гола Дании на Евро).
Семейная история автора яркой фразы про сборную России (и единственного гола Дании на Евро).
Перед решающим матчем Россия — Дания самым обсуждаемым персонажем из состава датчан стал нападающий Юссуф Поульсен. Неочевидный факт: игрока с фамилией Поульсен на спине в игре с Россией не будет — потому что Юссуф в сборной носит не ее. У него на футболке написано Юрари. Это посвящение отцу.
Полное имя игрока — Юссуф Юрари Поульсен. Его папа Шихе Юрари из Танзании (мама — датчанка), он работал на контейнерном судне, ходившем между Данией и Африкой, и очень рано умер от рака — когда сыну было всего шесть лет.
«Это было очень тяжело для меня и моей семьи. Нам пришлось учиться жить без него. Каждый матч за сборную с фамилией Юрари на футболке связывает меня с ним, — делился Юссуф. — Я пришел в футбол благодаря ему. Отец тоже играл регулярно, но как любитель».
Поульсен начинал в футболе под фамилией матери, но потом в сборной стал играть с «Юрари» — в том числе чтобы отличаться от других датских Поульсенов.
В детстве Юссуф даже сам был уверен, что у него нет таланта, остальные тем более ни видели в нем ничего особенного: например, одноклубник по скромному датскому «Люнгбю» вспоминал, что даже после простых передач мяч отскакивал от Поульсена на три метра.
Все изменил переход в «Лейпциг», который тогда только стартовал из третьей лиги: датчанина разглядел Ральф Рангник. Адаптироваться ему помогал Йозуа Киммих, они жили рядом в общежитии, а в итоге Юссуф стал лишь одним из двух игроков, кто прошел с «РБ» весь путь снизу до Лиги чемпионов (второй — Доминик Кайзер, в его жизни Дания появилась после, после «Лейпцига» он играл за «Брондбю»).
На самом деле Юссуф планировал, что все будут знать его именно как Юрари — вмешались обстоятельства. «Когда вел переговоры с клубом, предупредил всех, что буду играть под фамилией отца, — рассказывал он в интервью Sport Bild. — Когда я приехал подписывать контракт, оказалось, что на всех моих футболках уже напечатано «Поульсен». Естественно, тогда 19-летний Юссуф еще точно не мог настаивать на обратной смене фамилии.
Поульсена позвали в главную сборную Дании еще из второй Бундеслиги, когда он стал лучшим бомбардиром «Лейпцига». В Лиге чемпионов он мог дебютировать раньше, звал «Гладбах», но датчанин отказался, потому что был верен именно «РБ». Начало в Бундеслиге при тренере Хазенхюттле не получилось, но потом пришел Рангник и перезапустил его карьеру снова.
В Танзанию, где родился отец Юрари, Поульсен ездит каждый год. Но его сборная — только Дания, из Африки ни разу даже не звали. Юссуф был в команде и на ЧМ-2018 — тогда он первым за 80 лет привез пенальти в двух матчах подряд, а еще забил победный мяч перуанцам. Датчане на чемпионате мира дошли до 1/8 финала и проиграли Хорватии по пенальти (как и сборная России следом).
Именно у Поульсена пока единственный датский гол на Евро-2020 — он открыл счет в матче с Бельгией. Три из пяти своих мячей за сборную Юссуф забил на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
«Ожидаю только победы. Только она может нам помочь выйти из группы. Уверен, победим, если мы приблизимся к
Как раз там при встрече со сборной России он попробует доказать, что не зря поджег пространство вокруг себя столь амбициозной фразой.