Тренер Финляндии перед Бельгией: «Мы даже можем занять первое место в группе. Просто фантастика»

«С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.



Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь — об участии в плей-офф», — сказал Канерва.