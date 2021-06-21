Тренер Финляндии перед Бельгией: «Мы даже можем занять первое место в группе. Просто фантастика»
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался в преддверии матча 3-го тура Евро-2020 с Бельгией, который состоится сегодня в
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался в преддверии матча 3-го тура Евро-2020 с Бельгией, который состоится сегодня в
«С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.
Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь — об участии в плей-офф», — сказал Канерва.