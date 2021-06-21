Сегодня все решится в Дании! Что нужно сборной России для выхода из группы

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Сегодня все решится в Дании! Что нужно сборной России для выхода из группы

Проигрывать нельзя — с третьего места в плей-офф можем и не выйти.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня сборной России предстоит решающий матч — наша команда в гостях сыграет с датчанами. В связи с этим напоминаем турнирные расклады.

На данный момент сборная России занимает второе место в своём квартете. Главными конкурентами в борьбе за выход в плей-офф для нас являются как раз датчане. В последней игре они уступили сборной Бельгии (1:2) и остались на последнем месте в группе. Но, несмотря на это, сборная Дании всё ещё может выйти в плей-офф.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Лидируют бельгийцы, одержавшие две победы. На третьей строчке расположилась сборная Финляндии — на её счету победа над датчанами (1:0). У финнов, как и у россиян, три очка, но наша сборная находится выше благодаря победе в очной встрече.

Сборной Финляндии предстоит игра с бельгийцами, где набрать очки команде Суоми будет крайне тяжело. Поэтому судьба второй прямой путёвки в плей-офф, скорее всего, решится в Дании.

При условии, что финны свой матч проиграют, нашей команде будет достаточно и ничьей в игре с датчанами. А вот победа гарантирует сборной России выход из группы — даже если финны каким-то чудом обыграют сборную Бельгии. Шести очков достаточно.

Если же наша команда проиграет Дании (меньше чем в два мяча), то небольшие шансы на выход в плей-офф всё равно останутся.

Для этого сборной России необходимо дождаться поражения финнов и надеяться на третье место за счёт дополнительных показателей.

Вариант первый. Поражение в Копенгагене со счётом 0:1. В этом случае сразу у трёх сборных — России, Дании и Финляндии — будет по три очка. Кроме того, у всех окажется равное количество очков в личных встречах и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (1:1).

После этого будет считаться общая разница мячей. У нашей сборной, к сожалению, она пока хуже всех (1:3), а при поражении от датчан со счётом 0:1 станет 1:4.

Помочь в борьбе за выход из группы нам в такой ситуации может крупная победа сборной Бельгии над финнами.

Вариант второй. Поражение от сборной Дании, но с нашими голами (1:2, 2:3 и так далее). В этом случае Россия также займёт третье место — за счёт большего количества забитых мячей, чем у финнов, в очных встречах между тремя командами.

Помимо сборных, занявших первые и вторые места в своих группах, в плей-офф чемпионата Европы выйдут также четыре команды, финиширующие третьими.

Всего групп шесть — значит, России нужно опередить две другие сборные, которые станут третьими.

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Для этого сборной России нужно, чтобы две команды набрали меньшее количество очков либо закончили групповой этап с худшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Большая надежда была на группу А, где за третью строчку боролись сборные Швейцарии и Турции. Нас устраивала ничья или победа турок в один мяч. К сожалению, едва ли не самый многообещающий для России вариант сорвался: Швейцария победила и финишировала третьей с четырьмя очками.

Сегодня друг с другом встретятся также Украина и Австрия, представляющие группу С. У них по три очка при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей (4−4 и 3−3 соответственно). С ними тягаться по дополнительным показателям сборная России вряд ли сможет: нужно чьё-то разгромное поражение.

В группе D нас интересует встреча Хорватии и Шотландии. Сборную России устроит ничья — тогда у каждой из команд будет по два очка.

Самая запутанная ситуация в группе E: там состоятся матчи Словакия — Испания и Швеция — Польша. Вариантов, которые устроили бы сборную России, несколько. Надеемся на то, что шведы не уступят полякам, а также верим в разгромную победу испанцев над словаками. Хотя и победа сборной Словакии нас устроит — в таком случае у Испании будет всего два очка.

Сразу два представителя группы F — Германия и Португалия — имеют по три балла. Но разница мячей у них значительно лучше, чем у сборной России (4−3 и 5−4 соответственно). На их провалы надеяться не стоит.

Возможное поражение от датчан очень сильно осложнит нашей команде борьбу за выход из группы и, объективно говоря, сведёт шансы к минимуму. На выход в плей-офф с третьего места рассчитывать трудно: слишком уж много факторов должно для этого совпасть. Так что будем верить в успех сборной России — нам нужна победа или как минимум ничья.

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1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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